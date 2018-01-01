DHA YURT:ERZURUM'DA İRAN PLAKALI YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 20 YARALI

ERZURUM\'da İran plakalı bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Kaza, bugün 06.00 sıralarında Erzurum merkez Aziziye ilçesinin Ilıca mevkiinde meydana geldi. İstanbul\'a gitmekte olan ve sürücüsü belirlenemeyen İran plakalı otobüs, yolun kar yağışı nedeniyle kaygan olması nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada, 20 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi. Kazada kurtarma çalışmaları yoğun kar yağışı altında yaplıdı. Yaralılar amsbulunslarla Erzurum\'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yan yatan otobüs

-İtfaye ve AFAD ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Ekiplerin otobüsün altını ve içini incelemeleri

-Yoğun kar yağışı

Haber-Kamera: ERZURUM, (DHA)

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