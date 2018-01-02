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DHA YURT:ERZURUM, KARS VE ARDAHAN'DA 411 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar nedeniyle 411 köy ve mahallenin merkezlerle bağlantısı kesildi

02 Ocak 2018 15:51

DOĞU Anadolu Bölgesi\'nde yoğun kar nedeniyle 411 köy ve mahallenin merkezlerle bağlantısı kesildi. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışması başlattı. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına giren Doğu Anadolu\'da bazı köy ve mahallelerin yolları kardan kapandı. Erzurum\'da yoğun kar yağışı nedeniyle 356 köy ve mahalle ile bağlantı kesildi. Ardahan\'da 30 ve Kars\'ta da 25 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı belirtildi. Bölgede yoğun kar ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer illerde özel idare ekipleri kardan kapanan yolları açmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi\'nde 44 santime ulaşırken, Sarıkamış\'ta ise 62 santimi buldu. Kent merkezlerinde ise kar kalınlığı Ardahan\'da 23, Erzurum\'da 17, Kars\'ta 7 ve Ağrı\'da 4 santim olarak ölçüldü. Hava sıcaklıkları ise sıfırın altında olmak üzere Ardahan\'da 13, Erzurum, Kars ve Ağrı\'da 12, Iğdır ve Erzincan\'da 4 dereceyi gösterdi.

Görüntü Dökümü
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-Karlı araçlardan detay 
-Kardan adam yapan çocuk 
-Kar temizleme çalışması 

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI / ARDAHAN,(DHA)
(SÜRE: 01.29 SN BOYUT: 89 mb)

Görüntü Dökümü
---------------------------Yolda kalan araçlar
-Araçlarını kardan çıkarmaya çalışan vatandaşlar
-Araç şoförü ile röp
-Tipide bekleyen araçlar

Haber-Kamera: Suat İNCEDERE / KARS / ARPAÇAY,(DHA)

(SÜRE: 01.22 BOYUT: 84 MB)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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