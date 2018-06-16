 DHA YURT:EĞİRDİR GÖLÜ'NE GİREN İRANLI TURİST BOĞULDU

ISPARTA\'nın Eğirdir ilçesinde göle giren İranlı Muztaba Nasvi Samsadi, boğularak yaşamını yitirdi.

Eğirdir\'de tatil yapan İranlı Muztaba Nasvi Samsadi, ailesiyle birlikte gelen Eğirdir Gölü Altınkum Plajı\'na geldi. Saat 12.00 sıralarında suya giren ve bir süre yüzen Samsadi daha sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Gölde yapılan yaklaşık 2 saatlik aramalar sonucunda Muztaba Nasvi Samsadi\'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipleri kıyıya çıkardığı Samsadi\'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi\'ne götürüldü.

Cenazenin kıyıya çıkarılması sırasında Muztaba Nasvi Samsadi\'nin eşi ve diğer yakınları fenalık geçirdi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntü

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA, (DHA)