T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT;EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

EDİRNE'de iki gündür aralıkla süren sağanak yağmur yerini hafif kar yağışına bıraktı

19 Aralık 2017 15:36

EDİRNE\'de iki gündür aralıkla süren sağanak yağmur yerini hafif kar yağışına bıraktı. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda kar yağışı çevreyi kısa sürede beyaza bürürken, kent merkezinde ise karla karışık yağmur görüldü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. İki gündür aralıkla süren yağmur yerini hafif şekilde kar yağışına bıraktı. Kent merkezine karla karışık hafif yağmur görülürken, kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ve çevre köyler kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu metrekareye 50 kilo yağış düşerken, gün boyu hafif şekilde devam edecek kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------
-Selimiye Camii ve kent görüntüsü
-Hafif kar yağışı
-Sokakta yürüyenler
-Trafikteki araçlar
-Trafiğe kapalı cadde
-Şemsiyesiyle yürüyenler
-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)
==========================================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EDİRNEHamzabeyli Sınır KapısıEdirneKentBulgaristanMeteorolojiGörüntü Dökümü Selimiye CamiiAli Can ZERAYEDİRNEDHA ==========================================================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24