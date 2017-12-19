DHA YURT;EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

EDİRNE\'de iki gündür aralıkla süren sağanak yağmur yerini hafif kar yağışına bıraktı. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda kar yağışı çevreyi kısa sürede beyaza bürürken, kent merkezinde ise karla karışık yağmur görüldü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne\'de hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. İki gündür aralıkla süren yağmur yerini hafif şekilde kar yağışına bıraktı. Kent merkezine karla karışık hafif yağmur görülürken, kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ve çevre köyler kısa sürede beyaza büründü. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu metrekareye 50 kilo yağış düşerken, gün boyu hafif şekilde devam edecek kar yağışının gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Selimiye Camii ve kent görüntüsü

-Hafif kar yağışı

-Sokakta yürüyenler

-Trafikteki araçlar

-Trafiğe kapalı cadde

-Şemsiyesiyle yürüyenler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

==========================================================