T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT:DONANMA KOMUTANLIĞI'NDAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI YENİDEN BAŞLADI

 DONANMA Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davası Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 5

07 Mayıs 2018 13:10

 DONANMA Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davası Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden görülmeye başlandı.Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan 53\'ü tutuklu, 12\'si firari 86 sanığın yargılandığı davanın 4\'üncü celsesi görülmeye başlandı. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada Kazakistan\'da yakalanarak tutuklanan örgüt içerisinde \'mahrem abi\' konumundaki Enver Kılıç\'ın ve diğer tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan duruşma öncesinde aralarında eski amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma\'nın da bulunduğu tutuklu sanıklar güvenlik koridorundan geçirilerek salona alındı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra, tutuksuz sanıklar, sanık yakınları avukatları ve müşteki avukatları katıldı.

Görüntü Dökümü
--------------------------
-Sanıkların  mahkemeye götürülmesi
Detaylar

Haber: Selda Hatun TAN/Kamera: Dinçer AKBİR-KANDIRA(Kocaeli), (DHA) -
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KomutanlığıKocaeli CezaKurumlarıAğır Ceza MahkemesiDonanma KomutanlığıFETÖPDYKocaeliKazakistanEnver KılıçSabahHayrettinNazmi EkiciTezcan KızılelmaDuruşmayaGörüntü Dökümü SanıklarınSelda Hatun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24