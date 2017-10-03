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DHA YURT;Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş şehit oldu (2)

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde bugün sabah saatlerinde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kuktarılamayarak şehit oldu

03 Ekim 2017 15:12

Diyarbakır\'ın Silvan İlçesi\'nde bugün sabah saatlerinde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kuktarılamayarak şehit oldu.

 

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