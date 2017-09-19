DHA YURT:DHA EKİBİ, REFERANDUMA HAZIRLANAN KERKÜK'TE 

Irak\' ın Kerkük kentinde 25 Eylül tarihinde yapılacak referandum öncesi sessizlik hakim. Kerkük\' ün kürt mahallerinde referanduma destek verilirken türkmen vatandaşlar ise referandumu boykot edeceklerini söyledi. Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı, referandumun Irak anayasasına aykırı olarak yapıldığını bunun Irak\' ı parçalamak anlamına geldiğini, bu nedenle türkmen vatadaşların referandumu boykot edeceğini söyledi..

Görüntü Dökümü

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-Kürtlerin yaşadığı mahallelerde referanduma destek verenlerle röp

-Türkmen vatandaşlarla röp

-Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı ile röp

-Caddelerden görüntü

-Türkmen cephesindeki binalarda güvenlik önlemleri

-Binalardaki kurşun delikleri

-Türkmen Milliyetçi Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Abbas Beyatlı ile röp

-Muhabir Felat Bozarslan ın anonsları

Türklmen Partisinin bulunduğu caddeye kürdistan bayrakları asılması

Genel ve detay görüntüler

(Haber:Felat BOZARSLAN-Kamera:Burak EMEK-KERKÜK/DHA

