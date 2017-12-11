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DHA YURT:CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAKMAK AİLESİNİN EVİNİ ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAKMAK AİLESİNİN EVİNİ  ZİYARET ETTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Sivas Valiliği'ni ziyaret etti

11 Aralık 2017 13:12

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAKMAK AİLESİNİN EVİNİ  ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Sivas Valiliği\'ni ziyaret etti. Vali Davut Gül tarafından kent hakkında bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ziyarete gelen vatandaşları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kente yaşayan Kemal-Dilek Akıncı çifti\'nin 3 yaşına basan üçüz çocukları \'Recep\', \'Tayyip\', \'Erdoğan\' ile Valilik binasında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaşı çocuklara çeşitli hediyeler vererek anne ve babalarıyla sohbet etti. Erdoğan, daha sonra Valilik\'ten ayrılarak Sivas\'ta, 23 Nisan 1999 yılında, Orhan-Berrin Çakmak çiftinin üçüz çocukları olarak dünyaya gelen ve 7 Ekim 2000 tarihinde 1 yaşındayken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetiyle İstanbul Kısıklı \'da bir araya gelen Berhan Recep, Ensar Tayyip ve Berat Erdoğan\'ın görüşme isteğini kırmayarak evlerinde ziyarete gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yaşında iken ağırladığı adaşlarının evine 17 yıl sonra yeniden konuk oldu.

Görüntü Dökümü
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan ın ziyareti

SİVAS/DHA
 

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