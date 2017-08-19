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DHA YURT:CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU YOZGAT'TA " BAKLİYAT ÇALIŞTAYI' NA KATILDI 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta partisi tarafından düzenlenen "Bakliyat Çalıştayı'na katıldı, hububat üreticilerinin sorunlarını dinledi

19 Ağustos 2017 15:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat\'ta partisi tarafından düzenlenen \"Bakliyat Çalıştayı\'na katıldı, hububat üreticilerinin sorunlarını dinledi. Toplantıya   Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tokat milletvekili Kadim Durmaz, Kayseri Milletvekili Çetin Arık da  katıldı

Görüntü Dökümü

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-Kılıçdaroğlu nun toplantıya gelmesi

-Çiçek verilmesi

-Kılıçdaroğlunun toplantıya katılanlarla tokalaşması

-Detaylar

-Kılıçdaroğlu nun katıldığı toplantıdan fotolar

YOZGAT/DHA


 


 

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ETİKETLER

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