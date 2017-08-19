DHA YURT:CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU YOZGAT'TA " BAKLİYAT ÇALIŞTAYI' NA KATILDI 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat\'ta partisi tarafından düzenlenen \"Bakliyat Çalıştayı\'na katıldı, hububat üreticilerinin sorunlarını dinledi. Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tokat milletvekili Kadim Durmaz, Kayseri Milletvekili Çetin Arık da katıldı
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-Kılıçdaroğlu nun toplantıya gelmesi
-Çiçek verilmesi
-Kılıçdaroğlunun toplantıya katılanlarla tokalaşması
-Detaylar
-Kılıçdaroğlu nun katıldığı toplantıdan fotolar
YOZGAT/DHA