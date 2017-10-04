DHA YURT:ÇANKIRI'DA ÇİFTE ŞEHİT ACISI

ŞEHİT GÖKHAN TOPAL\'IN KÖYÜ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Çavuş Gökhan Topal ve 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik\'in memleketi Çankırı\'daki evlerine ateş düştü.

Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal\'ın şehit olduğu haberi, Çankırı Orta İlçesi Özlü köyünde yaşayan ailesine sabah saatlerinde askerler tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Akif Topal ile anne Fatma Topal gözyaşlarına boğuldu. Şehit Gökhan Topal\'ın Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'nde yaşan 4 kardeşi de acı haberi aldıktan sonra Çankırı\'nın Orta İlçesi Özlü Köyü\'ne geldi. Şehit Topal\'ın bekar olduğu belirtildi. Şehit GökhanTopal\'ın cenazesinin yarın Çankırı\'da törenle toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT OLCAY ÇELİK

Aynı patlamada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik\'in ise Çankırı Aksu Mahallesi\'nde yaşayan ailesi yasa boğuldu. Baba Muammer Çelik ile anne Hacer Çelik\'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Çelik\'in anne ve babası acı haberi aldıktan sonra, Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'nde bulunan evlerine götürüldü. Şehit Çelik\'in cenazenin de yarın Çubuk\'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

ŞEHİT GÖKHAN TOPAL’IN KÖYÜ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş 24 yaşındaki Gökhan Topal’ın acı haberi baba ocağı Çankırı’nın Orta ilçesi Özlü köyüne ulaştıktan sonra şehidin evi ve köy meydanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurulurken acılı baba Akif Topal ile annesi Fatma Topal, taziyeleri kabul etti. Yakınlarının gözyaşı ve ağıtlar yaktığı şehit evinde Kur’an okundu. 2015 yılında Hakkari Yüksekova\' da göreve başlayan şehit Gökhan Topal\'ın Özkan, Tuncay ve Hüseyin adlı üç erkek, Hilal isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Şehidin Katar\'da tesisat işlerinde çalışan ağabeyleri Özkan ve Tuncay Topal’ın yarın öğle saatlerinde Ankara’ya gelecek olması nedeniyle cenaze namazının ikindi namazı sonrasında Özlü köyünde defin edilebileceği belirtildi. Şehidin Özlü köyündeki evine Orta Kaymakamı Ömer Kıraç, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ile yetkililer gelerek taziyede bulundular. Bu arada yarın düzenlenecek şehit cenaze töreni öncesinde köyün bozuk yolları Orta ve Yaylakent belediye ekiplerince düzeltildi.

Görüntü Dökümü

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-Köy meydanına ve şehidin evine Türk bayraklarının asılması

-Anne ve babanın taziyeleri kabul etmesi

-Kur\'an okunması

-Detaylar

Ethem YENİGÜRBÜZ/ ORTA, (Çankırı) (DHA)-

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