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DHA YURT;ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ GEÇİŞLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE Boğazı, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

10 Aralık 2017 14:43

ÇANAKKALE Boğazı, kuvvetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı\'nda kuvvetli fırtına ve sağanak, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Dün (cumartesi) gün boyu devam eden ve bu sabaha karşı etkisini arttıran fırtına ve sağanak yağış boğazda görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğaz trafiğini saat 09.30\'dan itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Telsiz kanalından da gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde beklemeye başladı. Yetkililer, hava durumunun normale dönmesinin ardından boğazın trafiğe açılacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü
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-Çanakkale Boğazı\'na erken saatlerde giriş yapan gemilerden görüntü,
-Feribot iskelesinden görüntü.

 Haber - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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