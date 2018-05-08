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DHA YURT;ÇANAKKALE BOĞAZI SİS NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

08 Mayıs 2018 12:10

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı\'nda, gece yarısı başlayan yoğun sis sabah saat 05.00 itibariyle etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşmesi, deniz ulaşımı etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine, saat 06.30\'da, çift yönlü olarak kapattı. Yetkililer, telsiz kanalından gemi kaptanlarını durum hakkında bilgilendirdi. Çanakkale Boğazı\'na giriş yapamayan gemiler, demir bölgelerinde sisin dağılmasını bekledi. 
Boğaz hattındaki feribot seferleri ise devam etti.

Görüntü Dökümü
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-Çanakkale Boğazından sis görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)
2 dakika 7 saniye. 234 MB.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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