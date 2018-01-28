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DHA YURT;Bursa'da iki servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 27 yaralı

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı

28 Ocak 2018 13:25

BURSA\'nın Yenişehir ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.  Kaza, saat 08.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde, Yenişehir- İznik karayolu 3\'üncü kilometrede meydana geldi. İznik\'teki bir firmada çalışan işçileri taşıyan 16 S 6820 plakalı servis minibüsüyle karşı yönden gelen Suriyeli işçilerin içerisinde bulunduğu 10 ZT 895 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İznik ve Yenişehir devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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Nihat BIÇAK- Enver Fatih TIKIR/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)-

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