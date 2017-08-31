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DHA YURT:BUCA' DA PATLAMA, 8 YARALI

İZMİR'in Buca İlçesi'nde,  Kırıklar mahallesindeki F tipi cezaevinin  servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bomba patlatıldı, 8 kişi yaralandı

31 Ağustos 2017 12:08

İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde,  Kırıklar mahallesindeki F tipi cezaevinin  servis otobüsünün geçişi sırasında, çöp konteynerine konulan bomba patlatıldı, 8 kişi yaralandı. Bugün saat 08.00 sıralarında, Buca\'nın Aydın-İzmir Otoyolu\'na yakın bölümünde yer alan Buca-Koop Mahallesi\'nde, Ahmet Piriştina Bulvarı\'ndaki bir çöp konteynerine konulan bomba, cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında patlatıldı. Patlamayla birlikte biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı, servis otobüsünde hasar meydana geldi, çevredeki evlerin camları kırıldı. Haber verilmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı. Yaralılardan birinin ayağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu, diğer 7 sinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Otobüsün çevresinde önlem alan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek patlamayla ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, Mehmet GÜNEY, Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

 

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