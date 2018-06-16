DHA YURT:BOZDAĞ: HAYVANLARA İŞKENCE YAPANLARA HAPİS CEZASI GETİRİLECEK

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, \"Sahipli veya sahipsiz hayvanların işkenceye tabi tutulması suç olarak kabul edilecek ve ağır yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesi budur. Seçimden sonra yapılacak işler arasında hayvanları koruma kanununda yapılacak değişiklikler yer alacaktır\" dedi.

Memleketi Yozgat’ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun ilçelerinde partilileriyle bayramlaştı. Sorgun ilçesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bozdağ, Sakarya\'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunup, tedaviye alındıktan kısa süre sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, şunları söyledi: \"Tabi çok vahşice bir hadise. Öncelikle olayı şiddetle kınıyorum. Kabul edilemez bir durum. Güvenlik güçlerimiz, bu olayın failleriyle ilgili geniş kapsamlı çalışma yürütüyor. Bu vahşiliği kim işlediyse onlar tespit edilecektir. Gereği de bunların mutlaka yapılacaktır. Normal bir insanın, insanlık onuru taşıyan birinin, böylesi bir vahşete imza atması, kabul edilemez. Yapmaz zaten. Bu işi yapanlar, belli ki adı insan, kendisinin insanlıkla, uzaktan, yakından ilgisi alakası yok. Hükümet olarak, hayvanları koruma kanununda, önemli değişiklikler yapma kararı almıştık. Seçimden önce, kanun tasarısını Adalet Bakanlığımız hazırlamıştı ve kamuoyuna da biz bunu açıklamıştık. Sahipli veya sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence veya eziyete tabi tutulması, şu anda idari para cezasıyla yaptırıma tabi tutuluyordu. Yeni düzenlemeyle bunlar, hapis cezasıyla yaptırıma tabi tutulacak ve bunların tamamı, suç olarak düzenlenecek ve daha ağır yaptırımlar getirilecek. Ama seçimin araya girmesiyle, yasalaşma imkanı olmadı. Seçimden sonra hükümet bu konuda ciddi bir adım atacaktır. Sahipli veya sahipsiz hayvanların işkenceye tabi tutulması suç olarak kabul edilecek ve ağır yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesi budur. Seçimden sonra yapılacak işler arasında hayvanları koruma kanununda yapılacak değişiklikler yer alacaktır. Böyle bir hadise nedeniyle çok üzüntülüyüz.\"

Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel\'in miting sırasında ezanların geç okunduğu iddiasına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, \"Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor çünkü ezanların Türkiye\'de vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir\" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu\'nun Kandil operasyonu açıklamasını değerlendiren Bozdağ, \"Maalesef milleti aldatıyorlar, millete yalan söylüyorlar. Yalanı gerçek gibi söyleyen karşısında bizim söyleyebileceğimiz sadece yalan söylüyorsunuz demektir. Milletimizin hafızasıyla alay ediyor demektir çünkü Türk milletinin gözü önünde bu operasyonlar yapıldı, yapılıyor. Geçmişte de yapıldı. Millet de Sayın Kılıçdaroğlu\'nun yalan söylediğini gayet iyi biliyor\" şeklinde konuştu.

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-Bozdağ\'ın seçim çalışması

-Bozdağ\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)