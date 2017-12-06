DHA YURT;Bolu Dağı'nda kar ulaşımı zorlaştırdı (EK)

KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Bolu Dağı\'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM ve D-100 geçişlerinde zaman zaman ulaşımda aksama olsa da Karayolları ekipleri iki güzergahı da ulaşıma açık tutmak için çalışıyor. Ekipler, aralıksız kar temizleme ve tuzlama çalışmasını sürdürdü. Trafik ekipleri güzergahta önlemlerini artırdı. Sürücüler de elektronik tabelalar ile yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı.

Görüntü Dökümü

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-TEM’den gündüz görüntüleri

-Araç geçişleri

-Kar küreme araçlarının çalışmaları

-Tünel girişi ve tünel üzerinden görüntüler

-Detaylar

Süre: 02.48 Boyut: 172 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA