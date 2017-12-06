DHA YURT;BOLU DAĞI'NDA KAR ULAŞIMI ZORLAŞTIRDI

TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı zorlaştırırken, zaman zaman aksamalar oldu. Bolu\'da dün başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar, İstanbul - Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı\'nda da gece boyunca etkisini sürdürdü. TEM ve D-100 yolu tamamen karla kaplandı. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100\'de küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi, kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sabaha karşı 05.00 sıralarında TEM’in Kaynaşlı Gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki rampada Ankara yönünde 3 TIR, kar nedeniyle yolda kaldı. Yol ulaşıma kapandı. Ankara yönüne giden araçlar Kaynaşlı Gişelerinden D-100\'e yönlendirildi. Yaklaşık 15 dakika kapalı kalan yol, TIR\'ların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Sürücüler, TEM\'in Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

Görüntü Dökümü

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-Yoldan görüntüler

-Kar küreme araçları

-Detaylar

Süre: 01.29 Boyut: 91.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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