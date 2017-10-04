DHA YURT;BATMAN'DA OSB'DE PATLAMA: 1'İ AĞIR 3 YARALI

BATMAN\'da, Organazi Sanayi Bölgesinde (OSB) izolasyon malzemeleri üreten Atölyede meydana gelen patlamada, 1i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Baatman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü bölgesinde bulunan Batman Organize Sanayi Bölgesindeki bir izolasyon malzemeleri üreten Atölyede bugün saat 15.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte söz konusu Atölyede yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda Ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 1\'i ağır 3 kişi Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılırak tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangını ise, Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ Rafinerisine ait itfaiyle ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Patlama ve yangın sırasında bazı araçlarında hasar gördüğü gözlendi. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Patlama meydana gelen bölgenin görüntüsü

-İtfaiye araçlarının görüntüsü

-Vatandaşların görnütüsü

-Yanan araç görüntüsü

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

