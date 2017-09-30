DHA YURT:Başbakan Yıldırım: Ateş ile oynayan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur (1)

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Irak\'taki referanduma ilişkin, \"İhtiras, siyasi ikbal adına burada ateş ile oynayan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur. Türkiye\'nin güney sınırlarında olabilecek bir statü değişikliği bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye\'nin milli güvenlik meselesidir. Türkiye milli güvenlik meselesi konu olduğunda her türlü hareketi ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan bütün haklarını kullanmakta asla tereddüt etmeyecektir. Bu bağlamda bölgeye yönelik bütün bundan sonraki ilişkilerimiz Irak Merkezi hükümeti ile yani Bağdat ile yürütülecektir. İran, Irak ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta içinde İran\'a gidecek. Sonrasında, Irak, İran, Türkiye ortak değerlendirme toplantımız olacak gerekene ne ise yapılacak\" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Kocaeli\'nde Ak Parti olağan ilçe kongresinde konuştu. FETÖ davalarına değinen Yıldırım, \"Mahkemelerde alay etmelerinin onlara hiçbir faydası yok. Onların ağababası Pensilvanya\'daki terör başı da kurtaramaz. Yüce Türk adaleti onların yakasını bırakmayacak\" dedi.

\"İHTİRAS, SİYASİ İKBAL ADINA BURADA ATEŞ İLE OYNAYAN KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ\"

Kuzey Irak\'taki referanduma değinen Yıldırım şu ifadeleri kullandı: \"Kuzey Irak\'ta bazı gelişmeler var. Referandum oldu. Aralarında mutabakat yok. Orada sadece Kürt kardeşlerimiz yaşamıyor. Daha bir çok etnik grup birlikte yaşıyor. Onların fikri alınmadan bir inat, ihtiras, siyasi ikbal adına burada ateş ile oynayan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur.

TÜRKİYE\'NİN MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR

Açıkça söylüyorum; bizim Kürt, Arap kardeşlerimiz ile ve ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz ile bir sorunumuz yok. Bunların geleceklerini karartan ihtirasları uğruna bu bölgede yaşayan insanları bir maceraya sürükleyen muhteris siyasetçiler ile işimiz var. Türkiye\'nin güney sınırlarında olabilecek bir statü değişikliği bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye\'nin milli güvenlik meselesidir.

BUNDAN SONRAKİ İLİŞKİLERİMİZ IRAK MERKEZİ HÜKÜMETİ İLE YANİ BAĞDAT İLE YÜRÜTÜLECEKTİR

Türkiye milli güvenlik meselesi konu olduğunda her türlü hareketi ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan bütün haklarını kullanmakta asla tereddüt etmeyecektir. Bu bağlamda bölgeye yönelik bütün bundan sonraki ilişkilerimiz Irak Merkezi hükümeti ile yani Bağdat ile yürütülecektir. İran, Irak ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için bir koordinasyon içinde çalışıyoruz

IRAK, İRAN, TÜRKİYE ORTAK DEĞERLENDİRME TOPLANTIMIZ OLACAK

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki hafta içinde İran\'a gidecek. Sonrasında, Irak, İran, Türkiye ortak değerlendirme toplantımız olacak gereken ne ise yapılacak.

HİÇBİR TEREDDÜTTÜNÜZ OLMASIN

Herkes şunu bilmeli, bu bölgede Türkiye\'ye rağmen bir operasyon yapmak mümkün değildir. Türkiye nasıl Fırat Kalkanı ile milletimizi rahatsız eden DEAŞ belasına gereken cevabı nasıl verdiyse şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı da kararlılıkla verecektir. Hiçbir tereddüttünüz olmasın.

YARIN TBMM AÇILIYOR BİRLİK VE BERABERLİK RUHU BÜTÜN TÜRKİYE\'YE YAYILSIN

Bölge çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu süreçte İdeoloji değil vatan, millet sevgisi birlik ve beraberlik şart. Yarın TBMM açılıyor birlik ve beraberlik ruhu bütün Türkiye\'ye yayılsın. İnşallah yanılırım, ana muhalefet yine bu davranışa uymayacak. CHP genel başkanı bugünlerde meydanlara inmiş, asgari ücret ile ilgili konuşurken hükümeti suçluyor.\"

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-Yıldırım\'ın konuşması

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KOCAELİ/DHA