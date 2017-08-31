DHA YURT:BAKAN ZEYBEKCİ, SELİN VURDUĞU BÖLGEYİ İNCELEDİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yanında Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile birlikte, bugün Serinhisar İlçesi\'ne giderek, selin hasar verdiği bölgeleri inceledi ve bilgi aldı. Selden zarar gören Antalya Karayolu üzerindeki leblebi ve hediyelik eşya satan mağazalara gelen Bakan Zeybekci, işyeri sahiplerine geçmiş olsun diyerek, hasar hakkında bilgi aldı. Serinhisar Kaymakamı Hakan Alkan ve İlçe Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Kobaş, selin yol açtığı hasar hakıknda Bakan Zeybekci\'ye bilgi verdi.

Tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirten Bakan Zeybekci, \"Selin oluşturduğu yaraları birlikte saracağız. Zarar ziyan tespiti yapılıyor. Yeter ki cana gelmesin, sevindirici olan bu. Bundan ders çıkarmalıyız. Gerekli kurumlarla nerelerde zayıf noktalarımız var onları görmüş olduk. İlçe derelerin önünde bir yer. Bu tür sıkıntıların yaşayabileceği ihtimali olan bir yer. Bir daha olmaması için alt yapı konusunda tüm desteği vereceğiz. Gelmiş geçmiş olsun. Bütün imkanlarımızı kaynaklarımızı kullanacağız. Yaraları saracağız\" dedi.

\"YAŞLI KADININ EVİ TEKRAR YAPILSIN\" TALİMATI

Bakan Zeybekci, daha sonra ilçe merkezindeki hasar gören sokaklar ile evleri inceledi. Zeybekci, hasar gören evlerini incelerken, yanına yaklaşan 11 yaşındaki Emine Tahmaz, komşuları olan 65 yaşındaki işitme engelli Ayşe Ana Tahmaz\'ın evinin büyük hasar gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Bakan Zeybekci, küçük kız ile birlikte Tahmaz\'ın evine gitti. Ayağında kösele ayakkabı ile yerlerdeki çamurlara basıp kerpiç eve giren Zeybekci, sel basması sonucu büyük hasar gören evin yıkılıp, tekrar yapılması talimatını verdi. Bakan Zeybekci, daha sonra ilçedeki çocuklara bayram harçlığı verip ayrıldı.

Evinin yeniden yapılacağını öğrenen işitme engelli Ayşe Ana Tahmaz ise kendisine yardımcı olunmasını sağlayan küçük Emine\'ye sarılıp, gözyaşı döktü.

KAYMAKAM ZARAR HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Serinhisar Kaymakakı Hakan Alkan ise afetle ilgili yaptığı açıklamada, 22 binada su baskını oluştuğunu, 8 evin eşyalarının zarar gördüğü ve 6 araçta da maddi hasar meydana geldiği belirtti. Tarımsal alanda da zarara yol açan afetten 15 çiftçi etkilenirken, 40 ton arpa ile 50 ton buğday ile 35 ton işlenmemiş nohutun zarar gördüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Zeybekci\'nin karşılanması

- Bakan Zeybekci\'ye bilgi verilmesi

- Bakan Zeybekci\'nin inceleme yapması

- Bakanın bir eve gidip, yeniden yapılması talimatı vermesi

- Bakandan yardım isteyen emine Tahmaz\'ın konuşması

- Engelli Ayşe Ana Tahmaz\'dan görüntü

( Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)