DHA YURT:ANTALYA'DA YAĞMUR RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

TURİZMİN başkenti Antalya\'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur renkli görüntüleri oluşturdu. Kent sakinlerinin bir kısmı sağanak nedeniyle dışarı çıkmazken kimisi denize girdi kimisi sahilde spor yaptı.

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği turizm kenti Antalya\'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, renkli görüntüler oluşturdu. Kent sokaklarında yağmura hazırlıksız yakalananlar bu anların keyfini çıkardı. Yağmur altında yürüyenler seyir teraslarında manzarayı izledi, yürümeye devam etti. Kimileri ise otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı\'na gelenler ise yağmura aldırış etmeden deniz keyfi yaptı. Kimileri denize girdi, kimileri güneş şemsiyelerinin altında yağmurun dinmesini bekledi. Turistler ise bisiklet sürdü. Gençler, ellerinde şemsiyelerle yağmur altında yürüdü. Çocuklar anne ve babalarıyla yağmurun tadını çıkardı. Cumhuriyet Meydanı\'nda turistler şemsiyelerinin yardımıyla kültür gezilerini sürdürdü.

Yağış nedeniyle kent merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Demokrasi Kavşağı\'ndaki altgeçit şiddetli yağış nedeniyle su doldu. Trafiğe geçici olarak kapatılan altgeçit, suyun tahliye edilmesinin ardından yeniden açıldı.

ÖĞLEDEN SONRA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışın öğleden sonra devam edeceği belirtildi. Antalya\'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağının belirtildiği açıklamada, vatandaşın ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Görüntü Dökümü

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Yağmurda araç trafiğinden görüntü

Yağmurdan korunmaya çalışanların görüntüsü

Yağmur altında yüzenlerden görüntü

Sahilde plaj şemsiyesi altında oturanların görüntüsü

Sahilde koşu yapan şahsın görüntüsü

Otobüs durağında bekleyen turistlerin görüntüsü

Yağmur altında şemsiye ile yürüyenlerden görüntü

Yağmur sonucu kapanan alt geçidin görüntüsü

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Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)