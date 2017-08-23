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DHA YURT:AMANOSLARDA PKK İLE SICAK TEMAS

HATAY'ın Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'nda gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında sıcak temas çıktı

23 Ağustos 2017 18:53

HATAY\'ın Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalı Amanos Dağları\'nda gerçekleştirilen operasyonda, güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında sıcak temas çıktı.Amanos Dağları\'ndaki PKK yapılanmasını sonlandırmak için Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi kırsalında operasyonda olan güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Kısa süreli temasta, teröristler kaçmak için bölgedeki ormanı ateşe verdi. Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgede güvenlik önlemleri alındıktan sonra başlattığı çalışmayla yangın kontrol altına alınırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede sürdürülen geniş çaplı operasyon devam ediyor.

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