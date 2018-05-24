DHA YURT;ALADAĞ'DAKİ YURT FACİASI DAVASINDA SANIKLAR, 6'NCI KEZ HAKİM KARŞISINDA

ADANA\'nın Aladağ ilçesinde, 11\'i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 öğrencinin de yaralandığı, Süleymancılar cemaatine ait kız yurdu yangını faciasıyla ilgili haklarında 15\'er yıla kadar hapis cezası istenen, 2\'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aladağ\'da, 29 Kasım 2016 tarihinde, ortaokulda okuyan kız öğrencilerin kaldığı Süleymancılar cemaatine ait yurtta, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıkan yangında; eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç\'in kızı Sare Betül Genç, 8\'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7\'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden, 6\'ncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek ile 5\'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Aydoğdu ve Cennet Karataş yaşamını yitirdi.

5\'İ TAHLİYE EDİLDİ, SANIK SAYISI 14\'E ÇIKTI

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yurt yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızını kaybeden yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ile dernek yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç ve yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı. Ara duruşmalarda sanıklardan Ramazan Dede, Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz tahliye edildi. Yurt müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur\'un ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında soruşturma izni verilen memurların da yargılanmalarına başlanmasıyla sanık sayısı, 14\'e yükseldi. 12 kişiye mezar olan yurt ise yıkıldı.

SANIKLAR, HAKİM KARŞISINDA

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, bugün görülen davanın 6\'ncı celsesine ölen ve yaralanan çocukların aileleri katıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, sabah saatlerinde getirilen tutuklu 2 sanık ile birlikte tutuksuz sanıklar, Kozan Ticaret Odası\'ndaki toplantı salonunda görülen duruşmaya alındı. Adana Baro Başkanı Veli Küçük de duruşmaya katıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ticaret Odası\'nın dış görüntüsü

- Arama noktasından görüntü

- Cezaevi aracının gelişi

- Tutuklu sanıkların araçtan indirilmesi

- Avukat Can Ataklı\'nın konuşması

- Adana Baro Başkanı Veli Küçük\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 47\" BOYUT: 48 MB

SÜRE: 02\'09\" BOYUT: 132 MB

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI- Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)

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