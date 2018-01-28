DHA YURT:AKÇAKALE'NİN KARŞISINDAKİ TEL ABYAD'A PYD/YPG FLAMALARI ASILDI

ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü PKK denetimindeki Suriye\'nin Tel Abyad kentine PYD/YPG flamaları asıldı.

Akçakale\'nin karşısında bulunan terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Abyad\'ın yüksek yerlerine, daha önce ABD bayrakları asılmıştı. Bir süre sonra kaldırılan bu bayrakların ardından bugün aynı bölgeye PYD/YPG flamaları asıldı. Akçakale\'nin Hürriyet Mahallesi\'nden de görülen flamalara, bölge halkı tepki gösterdi. Sınır hattında ise güvenlik güçlerince önlem alındı.

Görüntü Dökümü

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- Tel Abyad gümrük binası

- YPG flamaları

- Sınırdaki askeri araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)

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