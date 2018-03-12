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DHA YURT;AFRİN'E DOĞRU OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

MERKEZDEKİ KÖYLER TERÖRDEN TEMİZLENİYOR ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki köylere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından başlatılan operasyonlar sürüyor

12 Mart 2018 14:18

MERKEZDEKİ KÖYLER TERÖRDEN TEMİZLENİYOR

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki köylere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından başlatılan operasyonlar sürüyor. Afrin\' in yanı başındaki  köylerdeki  terör hedefleri  TSK\'  nın savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından ateş altına alınırken  ÖSO birlikleri  ile teröristler arasında yer  yer  sıcak çatışmalar yaşanıyorBu arada ÖSO ya ait bir zırhlı aracın da teröristler tarafından havaya uçurulduğu bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'i terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 52\'inci gününe girdi. Harekatın 51\'nci gününde Afrin merkezini gören hakim tepeleri ele geçiren TSK ve ÖSO güçleri, bugün de operasyonlarını sürdürüyor.Afrin kent  merkezine yakın  mesafede kalan köylerin de ele geçirilmesine yönelik operasyonlara bugün de devam ediliyor. Operasyonlar sırasında sıcak çatışmalar yaşanıyor 
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

İrfan SAPMAZ -SURİYE/DHA


 

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