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DHA YURT;AFRİN'DE TUZAKLANAN EYP PATLADI: 7 SİVİL, 4 ÖSO MENSUBU ÖLDÜ

ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kent merkezinde teröristlerin, 4 katlı binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 4 mensubu yaşamını yitirdi

19 Mart 2018 13:47

ZEYTİN Dalı Harekatı\'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye\'nin Afrin kent merkezinde teröristlerin, 4 katlı binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 4 mensubu yaşamını yitirdi. TSK ve ÖSO\'nun, dün şehir merkezinin kontrolünü ele geçirdiği Afrin\'in kent merkezindeki 4 katlı bir binada, teröristlerin tuzakladığı EYP dün akşam infilak etti. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda ev ve aracın da zarar gördüğü bölgede yaşayanlar, olası yeni patlama ve tuzaklara karşı uyarılarak güvenlik önlemi alındı.
  
AFRİN (Suriye), (DHA)
 

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