DHA YURT: AFRİN YAKININDAKİ KOCAKARİN KÖYÜ'NÜN TEÖRİSTLERDEN KURTARILMA ANLARI KAMERADA

ZIRHLI ARACIN VURULMASI VE ÖSO ASKERLERİN KURTULMA ANLARINI DHA MUHABİRİ GÖRÜNTÜLEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komando Birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin, terörist gruplara karşı ortaklaşa başlattıkları Zeytin Dalı Operasyonu çerçevesinde Afrin istikametine doğru ilerleyiş sürerken, hedef istikametindeki köyler de tek tek terörden arındırılmaya devam ediyor. Afrin yakınlarındaki Kocakarin Köyü\'nde, terörist gruplara karşı girilen çatışmalar şiddetli geçerken, bu köy de kurtarılarak özgürleştirildi. DHA Muhabiri, işte bu köyün teröristlerden alınması sırasında dün gün boyunca yaşanan şiddetli çatışmaları yakından görüntüledi.

Sınırın Suriye tarafında yuvalanan tüm terörist gruplara karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'e doğru ilerleyen TSK ve ÖSO, bu merkezin çevresinde kalan köyler ve beldeleri de hemen her gün düzenlenen operasyonlarla özgürleştirmeye devam ediyor. Düzenlenen sıcak operasyonlardan birisi de yine Afrin yakınlarındaki Kocakarin Köyü\'nde gerçekleşti. TSK Komando Birlikleri hava ve kara operasyonlarıyla, ÖSO güçlerinin köye girişine destek verdi. Dün sabahın erken saatlerinde başlayan operasyon sırasında sivillerin zarar görmemesi için azami ölçüde dikkat edilirken, teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşandı. Livai Şimal Grubu Komutanları Ebu Cafer ve Abdullah Halil köye girerken, DHA Muhabiri İrfan Sapmaz da sokaklarda yakın mesafeden gerçekleşen çatışmaları yakından görüntüledi.

ÖSO ASKERİ VURULAN ARAÇTAN ÇIKTI, İÇERİDEKİ DİĞER ARKADAŞINI DA KURTARDI

ÖSO güçlerinin köyün içerisine girmeleri için destek sağlayan bir zırhlı araç, havan topu ile çatışmaların yaşandığı sırada vuruldu. Zırhlı aracın vurulmasının hemen ardından araç içerisinde bulunan ÖSO askerlerinden birisi, zırhlı aracın üzerindeki kapağı kullanarak, terörist atışlarına hedef olmamak için yoğun çaba harcadı. Bu sırada zırhlı aracın içerisinde bulunan diğer arkadaşını da kurtarmayı başardı. Zırhlı aracı kullanan ve yaralanan ÖSO askeri acilen bölgeden uzaklaştırıldı.

ÖSO ASKERİ YARALANDI AMA ÇATIŞMAYA DEVAM ETTİ

Köy içerisinde bulunan teröristlere yönelik operasyonlar oldukça şiddetli geçti. Yaklaşık 15 kişi oldukları düşünülen terörist bir grubun tespit edildiği ev, ÖSO güçleri tarafından kuşatma altına alındı. Evlerin çatıları üzerinden teröristlerin bulunduğu noktaya yaklaşmaya çalışan ÖSO güçleri, bu sırada sürekli olarak ateş etme halini korudu. Zaman zaman da havan topları ve el bombaları kullanmak suretiyle teröristlerin kaçmasına engel olundu. Teröristlerin bulunduğu evin sokağında ilerlemeye çalışan ÖSO askerleri ile teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı bir sırada, bir ÖSO askeri elinden yaralanmasına rağmen çatışmayı sürdürdü.

Görüntü Dökümü

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- Kocakarin Köyü\'nde teröristler ile yaşanan şiddetli sokak çatışmaları

- Teröristlerin havan topu ile vurduğu zırhlı aracın vurulma anı

- Araçtan kurtulmaya çalışan ÖSO askerleri

- Yaralı olarak araçtan kurtulan ve bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılan yaralı ÖSO askeri

- Teröristlerin evini kuşatma altına alan ÖSO askerleri

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İrfan Sapmaz (Suriye) DHA

