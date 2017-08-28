DHA YURT:40 BİN SURİYELİ BAYRAMLAŞMAK İÇİN ÜLKESİNE GİTTİ

KURBAN Bayramı\'nı ülkelerinde kutlamak için Kilis Valiliği\'ne başvuran 65 bin Suriyeli\'den, 40 bini ülkesine gitti.

Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde kutlamak için Kilis Valiliği\'ne başvuran Suriyeli sığınmacıların, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçişleri devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında barınan binlerce Suriyeli, akın ettikleri Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Sığınmacılar, sınır kapısında oluşturulan 7 ayrı kontrol noktasında işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor. Sınır kapısında kurulan sağlık merkezinde, 0- 15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların da bulaşıcı hastalıklara karşı eksik aşıları yapılıyor.

Valiliğe başvuran 65 bin Suriyeli\'den 40 bininin işlem yaptırıp ülkesine geçtiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Sınır kapısı

- Uzun kuyruklar

- Suriyelilerin işlemlerinin yapılması

- Ülkelerine giden Suriyeliler

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 602 MB



