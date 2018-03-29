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DHA YURT:38 İLDE FETÖ OPERASYONU: 70 MUVAZZAF ASKERE YAKALAMA KARARI

KONYA 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay omak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

29 Mart 2018 11:32

KONYA \'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri\'nde sözleşmeli personel olarak yetiştirdiği 47 subay ve 23 astsubay omak üzere 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine bugün 38 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı işlemleri sürerken, şüphelilerin  örgütün kendi evinde kalan öğrenci mesulü, bölge talebe mesulü, bölge lise mesulü, bölge ilköğretim mesulü, şehir dışı talebe mesulü, ışık evi sorumlusu, belletmen gibi  yöneticileri olduğu belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının  ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Türk silahlı Kuvvetleri\'ne yerleştirdiği elemanları tespit edildi.  TSK\'ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da görev üstlendikleri saptandı. Şüphelilerin, \'kendi evinde kalan mesulü\', \'bölge talebe mesulü\',\'bölge lise mesulü\',\'bölge ilköğretim mesulü\',\'şehir dışı talebe mesulü\',\'ışık evi sorumlusu\',\'belletmen\' gibi vasıfları bulunan örgüte öğrencileri kazandırmakla görevli kişiler oldukları belirlendi.Ardından TSK\'ya sözleşmeli personel olarak yeşleştirilen üsteğmen ve teğmen olarak görev yapan 47 subay ile 23 astsubayın yakalanması için karar çıkartıldı. Bunun üzerine Konya merkezli 38 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.  

Görüntü Dökümü 
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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi 
- Sağlık kontrolünden çıkartılması 

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)
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