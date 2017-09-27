DHA YURT:1500 RAKIMLI YAYLAYA ARAP TURİST AKINI

ORDU\'nun 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası, Arap turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, Körfez ülkelerinden bu yıl yaylaya yoğun ziyaretçi geldiğini belirterek, \"Tanıtım çalışmalarımız artık meyvesini vermeye başladı. Yoğun şekilde Arap turist ağırlıyoruz\" dedi.

Körfez ülkelerinden son yıllarda Ordu\'ya rağbet göstermeye başlayan Arap turistler, en fazla Aybastı İlçesi\'nde 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nı ziyaret ediyor. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, geçen yıl Perşembe Yaylası\'nı 500 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, bu yılın sonuna kadar bu rakamın 700 bine çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Gündoğar, şöyle dedi:

\"Perşembe Yaylası\'na şuanda halen turlar geliyor. Günlük 5-6 resmi tur geliyor. Ayrıca Arap turistlerinde yaylaya ilgisi arttı. Tanıtım çalışmalarımızla Körfez ülkelerinden buraya daha çok rağbet olmaya başladı. Otel, karavan turizmi ve çadır kampıyla konaklama ihtiyacı karşılanabiliyor. Yaylaya araçla gelen Arap turistlerde bölgeyi rahatça gezebiliyor. Yaylada tarihi alanlar ve mendereslerde büyük ilgi çekiyor.\"

KARAVAN TURİZMİ İÇİN KAMP ALANI YAPIYORUZ

Yaylayı ziyaret eden Arap turistlerin ev pansiyonculuğuna da rağbet ettiğini, şimdilik 25 kadar ev pansiyonu ve bir otelin konaklama ihtiyacını karşılamaya çalıştığını da vurgulayan İzzet Gündoğar, şöyle dedi:

\"Ev pansiyonu Arap ailelerin konaklaması için daha uygun oluyor. Bu nedenle yaylada evi olan bazı vatandaşlarımız ev pansiyonculuğuna yöneldi. Bu sene geçmiş yıllara göre Arap turistlerin yaylaya daha yoğun ilgi gösterdiğini gördük. Kasap ve tesislerde tüketilen et miktarına baktığımızda esnafımızın işlerininde geçen yıla göre daha iyi olduğunu görüyoruz. Turizm alanında yaylamız bu sene iyi sezon yaşadı. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle projesini hazırladığımız karavan turizmi için kamp alanı yapıyoruz. Özel kavanlarıyla gelenler burada konaklayabilecek. Yaylamızın yerli ve yabancı ziyaretçisi arttıkça kasap ve tesislerimizde de artış yaşanması memnuniyet verici.\"

-Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu

-Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar\'ın açıklamaları

-Perşembe Yaylası\'nda Arap turistlerden görüntü

-Perşembe Yaylasından genel görüntü

-Perşembe Yaylası drone görüntüsü

-Ordu\'dan genel görüntü

-Ordu\'da teleferiğe binen Arap turistlerden görüntü

(SÜRE: 5.15 Dk) (BOYUT: 312 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA