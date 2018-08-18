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DHA YURT - Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si hayatını kaybetti

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören  'Şişko Nuri' lakaplı sanatçı 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hayatını kaybetti

18 Ağustos 2018 23:11

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde kalan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören  \'Şişko Nuri\' lakaplı sanatçı 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, hayatını kaybetti.
Yeşilçam\'da 300\'den fazla filmde rol alan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi\'nde kalan \'Şişko Nuri\' lakaplı Sıtkı Sezgin, önceki gün rahatsızlanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakütesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezilği tanısı konulan Sezgin Yoğun Bakım Servisi\'nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Sezgin, için yarın öğlen namazı sonrasında Samsun Büyük Cami\'de cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)
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-Sıtkı Sezgin\'in kaldığı huzurevi
-Genel ve detaylar
-Röp.

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER /SAMSUN,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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