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DHA YURT - Yasa dışı bahise dev operasyon: 100 gözaltı

ADANA merkezli 9 ilde internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın 100 kişi gözaltına alındı

13 Şubat 2018 11:16

ADANA merkezli 9 ilde internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın 100 kişi gözaltına alındı.
İnternet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya\'da 140 eve eş zamanlı baskın yaptı. Bin polisin görev aldığı operasyonda şüphelilerin evlerinde ara yapan ekipler, çoğu kadın 100 kişi gözaltına aldı. Adana\'da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, diğer illerde alınan şüphelilerin ise aynı gün Adana\'ya getirileceği bildirildi. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi
- Zanlıların adli tıp biriminden çıkışı
- Adli tıp birimi dış görünümü
SÜRE 03\'15 - BOYUT 198 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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