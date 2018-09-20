DHA YURT; VEZİRKÖPRÜ'DE 6 EV YANARAK KÜL OLDU

SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında alevler etrafındaki 5 eve de sıçradı. Korku ve paniğe yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, saat 10.30 sıralarında Kızılkese Mahallesi\'nde çıktı. Mahallede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tek katlı bir alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. Giderek büyüyen yangını görenler, yardıma koştu. Rüzgarın da etkisiyle yanan evdeki alevler çevresindeki 5 eve de sıçradı. Alevleri söndürebilmek için seferber olan mahalle sakinleri korku ve panik yaşadı.

Yangın, Vezirköprü ve Durağan ilçelerinden gelen İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kızılkese Mahallesi Muhtarı Ramazan Karataş, yangında 6 evin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Karataş, \"Çıkan yangının şuan sebebini bilemiyoruz. 6 evimiz yandı, kullanılamaz halde. Ciddi maddi hasar meydana geldi. Vezirköprü ve Durağan’dan itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti, yangın kontrol altına alındı. Yangının nereden çıktığı araştırılıyorö dedi.

Görüntü Dökümü

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Yangın detayları

Haber-Kamera: Suat PALA SAMSUN -DHA

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