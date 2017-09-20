DHA YURT; VALİ ATİK, 12 PKK'LININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OPERASYON BÖLGESİNDE

SİİRT Valisi Ali Fuat Atik, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK\'ya karşı operasyonlarını sürdürdüğü ve 12 PKK\'lının etkisiz hale getirildiği Eruh ilçesi Akmeşe Köyü kırsalındaki operasyon bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Atik, terörle etkin bir mücadeleye kararlılıkla ve azimle devam edildiğini söyledi. Vali Ali Fuat Atik, 3\'cü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kemal Benek ve Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ile birlikte 16 Eylül\'de PKK terör örgütüne karşı yürütülen ve büyük başarı elde edilen operasyonların gerçekleştirildiği Eruh İlçesi kırsalındaki bölgeye Helikopterle giderek, operasyon bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerini yerinde inceledi. Vali Atik ve beraberindekiler, buradaki askeri yetkililerden de son durum hakkında bilgi aldı.

Operasyonun gerçekleştirildiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği alanı gezen Ali Fuat Vali Atik, \"Bölgede huzurun ve güvenin tesisi için çok zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık içinde görevlerini yürüten tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. İlimize yönelik büyük bir eylem hazırlığı içinde bulunan teröristlerin, güvenlik güçlerimizin başarılı istihbari çalışmaları neticesi 12 kişilik gurup, silah ve teçhizatları ile etkisiz hale getirilmiştir. Terörle etkin bir mücadeleye kararlılıkla ve azimle devam ediliyor\"dedi.

Operasyon bölgesinde incelemelerini tamamlayan Vali Atik, Pervari ilçesi, Doğan köyü askeri üs bölgesine geçerek, yapımı devam eden Siirt-Pervari, Van-Şırnak güvenlik yolunu inceledi. Yol yapım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Atik\'in Doğan köyü askeri üs bölgesi ve güvenlik yolu denetim ve incelemelerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü Baş Müfettişi Vecip Mert ve Karayolları 9. Bölge Müdür Yardımcısı İrfan Aksu\' da eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Siirt Valisi Atik Helikoptere binmesi

-Çelik yelek giyen Vali Atik\'in Helikopterle Akmeşe kırsalına inmesi

-Yoğun güvenlik önlemleri altında operasyonun yapıldığı alana yürüyerek gitmesi

-Operasyonların ve 12 teröristin öldürüldüğü yerde komutanlarının anlatımı

-Komutanların operasyon ile bilgi vermesi

-Teröristlerin gizlendikleri mağaraların gösterilmesi

-Güvenlik güçlerinin operasyon bölgesinde arama tarama çalışması

-Geneal ve detay ve görüntüler

Haber-Kamera:Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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