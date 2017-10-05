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DHA YURT -Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini 16 yerinden bıçaklayarak öldürdü

TEKİRDAĞ'da evden uzaklaştırma kararı biten 63 yaşındaki Hasan Yumuşak, tartıştığı eşi ve 2 çocuğunun annesi 53 yaşındaki Fatma Yumuşak'ı 16 bıçak darbesiyle öldürdü

05 Ekim 2017 21:43

TEKİRDAĞ\'da evden uzaklaştırma kararı biten 63 yaşındaki Hasan Yumuşak, tartıştığı eşi ve 2 çocuğunun annesi 53 yaşındaki Fatma Yumuşak\'ı 16 bıçak darbesiyle öldürdü.
Olay, Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Yüzüncüyıl Mahallesi\'nde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Daha önce aldığı evden uzaklaştırma cezası biten Hasan Yumuşak, ayrı yaşadığı karısı Fatma Yumuşak\'ın evine gelerek tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan Yumuşak, eşini 16 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri Fatma Yumuşak\'ın öldüğünü belirledi. Yumuşak\'ın cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Yumuşak, polis tarafından Tekirdağ-Malkara karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde park ettiği otomobilinin içinde yakaladı. Gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hasan Yumuşak ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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Olay yerinden detaylar
Evin önündeki polisler
Alınan güvenlik önlemleri
Tabutun çıkarılması
Polis ve sağlık ekipleri
Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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