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DHA YURT -Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyon sonucu  7 terörist, iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildi

02 Haziran 2018 12:17

Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan hava destekli operasyon sonucu  7 terörist, iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildi. Tunceli Valiliği, bölgede operasyona  devam edildiğini bildirdi. 
Tunceli Valiliği\'nden yapılan açıklama şöyle: Tunceli-Merkez Kırsalında İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın koordinesinde yapılan hava destekli operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubu terörist, iki F-16 Savaş uçağımızla etkisiz hale getirilmişlerdir.Bölgede operasyona an itibariyle devam edilmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.\"

Haber:TUNCELİ,(DHA)  
  

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