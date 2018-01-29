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DHA YURT-  Terörist mevzileri vuruldu

Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerinden arındırılan Burseya Dağı'ndaki mevzilerin vurulma görüntüleri ortaya çıktı

29 Ocak 2018 20:26

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerinden arındırılan Burseya Dağı\'ndaki mevzilerin vurulma görüntüleri ortaya çıktı. Zırhlı araçtan vurulan teröristlerin sığındığı Burseya Dağındaki mevzilerin yerle bir edildiği görüntülerde, hedeflerin tam isabetle ateş altına alındığı ve bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Zırhlı araçtan yapılan atış
- Mevzinin vurulması
- Yükselen duman

HABER: Murat VAROL-KAMERA:KİLİS,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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