DHA YURT: SURİYE'YE ASKERİ ARAÇ SEVKİYATI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri araç sevkiyatı yapıldı. Türkiye\'nin farklı kentlerindeki birliklerden Suriye\'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen askeri konvoy Kilis\'e geldi. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı. Askeri araçların, Suriye\'deki TSK\'ya ait üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Askeri konvoyun geçişi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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