T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT: ŞIRNAK' TA HAİN TUZAK; 1 ŞEHİT

ŞIRNAK'ın Küpeli Dağı'nda düzenlenen operasyon sırasında araziye döşenen patlayıcının PKK'lı teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu

11 Aralık 2017 13:43

ŞIRNAK\'ın Küpeli Dağı\'nda düzenlenen operasyon sırasında araziye döşenen patlayıcının PKK\'lı teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu.
Şırnak 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı komutasında Gabar/Küpeli Dağı bölgesinde düzenlenen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu sırasında, saat 08.15 sıralarında Ziyaret Tepe mevkiinde, teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada bir sözleşmeli er yaralandı. Yaralı asker, olay yerine gelen helikopter ile 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na götürüldü. Buradaki hastanede tedaviye alınan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ŞIRNAK, (DHA)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Küpeli DağıJandarma Sınır Tümen KomutanlığıGabarKüpeli DağıPiyade Kurmay Albay Gökhan PekerZiyaret TepePatlamadaYaralıJandarma Sınır Tümen KomutanlığınaBuradakiBölgede PKKlıDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24