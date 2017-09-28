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DHA YURT- Şemdinli'de 12, Çukurca'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi/EK

ŞEMDİNLİ'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 12'YE ÇIKTI Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde, bugün sabah saatlerinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Sarebatin Tepe bölgesinde operasyonlar devam ederken, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir grup teröristi

28 Eylül 2017 02:55

ŞEMDİNLİ\'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 12\'YE ÇIKTI

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde, bugün sabah saatlerinde PKK\'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Sarebatin Tepe bölgesinde operasyonlar devam ederken, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir grup teröristin yeri belirlendi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Harekatta, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, bugün aynı bölgede öldürülen terörist sayısı, 12\'ye çıktı.

ÇUKURCA\'DA 3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Çukurca İlçesi\'ne bağlı Çığlı Köyü\'nün güneyinde ise, İHA\'la tarafından tespit edilen PKK\'lı 3 terörist de düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar aralıksız devam ettiği bildirildi.


Haber: HAKKARİ,(DHA) 
 

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