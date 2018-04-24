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DHA YURT; SAMSAT'TA 5.1'LİK DEPREM; BAZI EVLERDE HASAR OLUŞTU, 19 KİŞİ YARALANDI (EK)

VALİ: 19 KİŞİ YARALANDI Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Samsat ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede inceleme yaptı

24 Nisan 2018 14:38

VALİ: 19 KİŞİ YARALANDI

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Samsat ilçesinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede inceleme yaptı.Samsat\'ta 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen depremin ciddi mağduriyet oluşturduğunu ve 15 gün önce Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'ın katıldığı törenle ilçede deprem konutlarının temelini attıklarını hatırlatan Vali Kalkancı, şunları söyledi:
\"Son depremde gördüğümüz kadarıyla, daha önce az hasarlı, hasarlı olmayan binalarda sıkıntı meydana gelmiş. Yeniden bir inceleme yapacağız. Ciddi mağduriyet oluşmaması için her türlü tedbiri almış olacağız. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız bizzat takip ediyor. Hiçbir Samsatlıyı mağdur etmeyeceğiz. Depremden dolayı yaralımız yok, ama panik esnasında kaçışırken 19 vatandaşımız yaralandı. Sadece burada 1 kişinin üzerine duvar düşmüş, onun da sağlık durumu iyi. Zarar gören yapıları tam olarak tespit edemedik. Bu yönde çalışmamız sürüyor. Şu anda yapılacak ilk iş, evi kullanılmaz olan yerlere çadırları yetiştirmek olacak. Eğitime bugün ara veriyoruz. İlçede elektrik kesintisi yok.\"
160 HAYVAN TELEF OLDU
Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise halkın panik yaşadığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Artçı depremler nedeniyle paniğin sürdüğünü anlatan Fırat, sarsıntılar nedeniyle yıkılan ahırlarda ise 160 hayvanın telef olduğunu kaydetti.
ARÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR
Bu arada bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün saat 07.11\'den 11.25\'e kadar en küçüğü 1,5, en büyüğü ise 3,6 büyüklüğünde olan 11 artçı deprem daha yaşandı.
Böylece 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede meydana gelen artçı depremlerin sayısı 43\'e yükseldi. 

Görüntü Dökümü
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- Samsat\'ta yıkılan evler
- Hayvanların kurtarılması
- İşyerlerindeki yıkılmalar
- Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ile röp.
- Vatandaşlar ile röp.
- AFAD ekiplerinin çalışması
- Sağlık hizmeti sunulması
- Genel ve detay görüntüler 
( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280 MB

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