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DHA YURT; OTOMOBİLİNE SÜRTTÜREN SÜRÜCÜYÜ TEKME TOKAT DÖVDÜLER

KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonundan LPG almak isteyen otomobil sürücüsü, aracına sürten başka bir sürücüyü arkadaşıyla birlikte tekme tokat dövdü

12 Eylül 2017 17:27

KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde bir akaryakıt istasyonundan LPG almak isteyen otomobil sürücüsü, aracına sürten başka bir sürücüyü arkadaşıyla birlikte tekme tokat dövdü.  Olay, Değirmendere Semti D-130 Karayolu kenarında bulunan bir benzinlikte meydana geldi. Benzin istasyonun içinde LPG alan otomobil sürücüsü ve arkadaşı yakıtın doldurulmasını bekledikleri sırada istasyona giriş yapan başka bir otomobil dönüş yaptığı sırada yakıt alan otomobile farkında olmadan sürttürdü. Ardından geriye doğru manevra yapınca bir kez daha araca sürttürünce iki araç sürücüsü ve yakınları arasında tartışma yaşandı. Yakıt alan araç sürücüsü ve arkadaşı araçlarına sürttüren sürücüyü istasyon önünde tekme tokat dövdü. Hırslarını alamayarak otomobilin farlarını tekmeliyerek kırdı. Tüm olanlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından darp edilen otomobil sürücüsünün ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Güvenlik kamera kaydında kavga görüntüleri
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)- 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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