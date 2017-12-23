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DHA YURT - Metruk depoda 1 erkek cesedi bulundu

İZMİR'in Konak İlçesi'ndeki metruk bir depoda 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu

23 Aralık 2017 05:46

İZMİR\'in Konak İlçesi\'ndeki metruk bir depoda 50\'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Umurbey Mahallesi 1492 Sokak\'ta bulunan metruk bir depoda meydana geldi. Yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan ve metruk depoda yaşadığı öğrenilen 50 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Depoda boğuşma izleri tespit eden ekipler çevrede çalışma başlattı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Cesedin çıkarılmasından görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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