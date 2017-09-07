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DHA YURT-  Mersin'de polis merkezine saldırmak isterken öldürülen teröristten 5 kilo bomba çıktı

MERSİN'de MİT Bölge Müdürlüğü binası ile yan yana olan 50'nci Yıl Polis Merkezi'ne canlı bomba saldırısı düzenlemek isterken öldürülen Suriyeli 19 yaşındaki Abdulkader Alsebaee'nin üzerindeki kemerden bilye ile güçlendirilmiş 5 kilo bomba çıktı

07 Eylül 2017 17:40

MERSİN\'de MİT Bölge Müdürlüğü binası ile yan yana olan 50\'nci Yıl Polis Merkezi\'ne canlı bomba saldırısı düzenlemek isterken öldürülen Suriyeli 19 yaşındaki Abdulkader Alsebaee\'nin üzerindeki kemerden bilye ile güçlendirilmiş 5 kilo bomba çıktı. DEAŞ\'ın uyuyan hücresi olduğu bildirilen teröristin anne ve babası da gözaltında tutuluyor.
Olay dün sabah merkez Yenişehir İlçesi 2 Çevre Yolu üzerindeki MİT Bölge Müdürlüğü ile yan yana olan 50\'nci Yıl Polis Merkezi önünde meydana geldi. Polis karakoluna 50 metre uzaklıktaki apartmanda oturan ve 3 yıl önce Mersin\'e gelip yerleştiği belirlenen Suriyeli Abdulkader Alsebaee, karakol binasına doğru yürürken \'dur\' ihtarına uymayınca ateş edilerek öldürüldü. Belinde canlı bomba kemeri olan Alsebaee\'nin üzerindeki bomba etkisiz hale getirilip, cenazesi otopsi için Mersin Devlet Hastanesi\'ne gönderildi.
İNCELEME TAMAMLANDI
Etkisiz hala getirilen kemerde yapılan inceleme tamamlandı. Suriye\'deki çatışmada yaralanan ve vücudunun sol kısmında kısmi felçlik geçiren teröristin kemerinden bilyelerle güçlendirilmiş 5 kilo bomba çıktı. Anne ve babası da gözaltına alınan teröristin DEAŞ\'ın uyuyan hücresi olduğu, evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

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Haber: MERSİN (DHA) 

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