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DHA YURT; LODOS METAL ÇATIYI OKUL BAHÇESİNE UÇURDU: 1 ÖĞRENCİ YARALI

BURSA'da şiddetli lodos sebebiyle 4 katlı bir iş yerinin metal çatısı, ilkokul bahçesindeki kız öğrencinin üzerine düştü

28 Şubat 2018 15:50

BURSA\'da şiddetli lodos sebebiyle 4 katlı bir iş yerinin metal çatısı, ilkokul bahçesindeki kız öğrencinin üzerine düştü. 11 yaşındaki Elif Gülzade Akbaba\'yı sırtında bulunan ve içerisi ders kitabı dolu olan çantası kurtardı. 
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi\'nde bulunan Naz Özdilek İlkokulu\'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle okulun hemen yanında 4 katlı bir iş yerinin metal çatısı uçarak okulun bahçesine düştü. Bu sırada okulun bahçesinde sınıfıa gitmek için yürüyen 4. sınıf öğrencisi Elif Gülzade Akbaba, metal çatıdan kopan parçanın sırtına gelmesiyle yaralandı. Yaralı öğrenci sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, metal çatının Elif Gülzade Akbaba\'nın sırttına düştüğü ve içerisinde ders kitabı dolu olan sırt çantasının koruduğu bildirildi. 

Görüntü Dökümü
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-Çatıdan görünüler
-Polis ve itfaiyeden görüntüler
-Okuldan görüntüler

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

SÜRE: 0.55 saniye BOYUT: 105 MB

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