DHA YURT- Kılıçdaroğlu: Herşeye para var, çiftçiye gelince 'Para yok' (1)

MANİSA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"126 ülkeden tarım ithal ediyoruz. Mercimek, nohut, saman, et, canlı hayvan ithal edilir mi? Bunların tamamını ithal ettiler. Herşeye gelince para var. Çiftçiye gelince \'Para yok.\' Çiftçi \'Üzüm fiyatı 6 lira olsun\' diyor. \'Alınterimin karşılığını ver\' diyor. CHP iktidarında çiftiçiye para olacak, yandaşa, hortumcuya para yok, çiftiçiye para var, emekçiye para var\" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa\'nın Alaşehir İlçesi\'nde TARİŞ Üzüm İşletmesi\'nde işçilerle öğle yemeği yedikten sonra Alaşehir Meslek Yüksekokulu\'ndaki Üzüm Çalıştayı\'na katıldı. Kılıçdaroğlu, ardından da Alaşehir Cumhuriyet Meydanı\'ndaki \'Üzüm Mitingi\'nde halka hitap etti. Kılıçdaroğlu, \"Üzüm üreticisi neden alın terinin hakkını alamıyor? Senin hakkını teslim etmek benim boynumun borcudur. Üreten insanı baş tacı yapmamız lazım. Geldiğimiz noktada çiftçi milletin efendisi değil neredeyse kölesi olacak. Elinden ekmeğini ağzından lokmasını aldılar. Size sözüm söz Kılıçdaroğlu sözü; çiftçiyi bu milletin efendisi yapacağız efendisi\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, \"Üzüm üreticisi neden alın terinin hakkını alamıyor? Senin hakkını teslim etmek benim boynumun borcudur. \'Üzümü 4 TL\'den alacağız\' diyen hükümete sesleniyorum; Böyle bir adetsizliği kabul edecek misiniz? Eğer insansak vicdanımız kabul etmez. Batsın sizin adaletiniz. Tütünü yok ettiler, sigaraları yok ettiler. Meşhur dünyada bilenen tütünü yok ettiler. Sıra üzüme geliyor. Üzümü yok edecekler. Hep birlikte olacağız. Birleşe birleşe kazanacağız\" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, \"126 ülkeden tarım ithal ediyoruz. Mercimek, nohut, saman, et, canlı hayvan ithal edilir mi? Bunların tamamını ithal ettiler. Herşeye gelince para var. Çiftçiye gelince \'Para yok\' Çiftçi \'Üzüm fiyatı 6 lira olsun\' diyor. \'Alınterimin karşılığını ver\' diyor. CHP iktidarında çiftiçiye para olacak, yandaşa, hortumcuya para yok, çiftiçiye para var, emekçiye para var\" dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



\"Biz huzur içinde yaşamak istiyoruZ. Her vatandaşımın işi olsun, aşı olsun. Biz kimseyi dışlamayız. Terörü sen 15 yılda bitiremedin. Terör yoktu, 3 terör örgütünü başımıza bela ettin. İktidarımın ilk 4 yılında terörü bitireceğim. Bana \'sen kimsin?\' diyor. Asıl sen kimsin? Ben bu ülkenin refahı için, huzuru için mücadele bir kişiyim. Bu ülkede birlikte kardeşçe, birlikte, huzur içinde yaşayacağız.\"

