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DHA YURT: KASTAMONU'DA 2 EV YANDI, 5 KİŞİLİK AİLE KAYIP/EK

KAYIP DEDE İLE TORUNUN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI ÇOCUK KEMİKLERİ BULUNDU Jandarma ve AFAD ekiplerinin, yanan evin enkazında yaptığı aramalarda çocuk kafatası ve kemikleri bulundu

30 Kasım 2017 20:08

KAYIP DEDE İLE TORUNUN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

ÇOCUK KEMİKLERİ BULUNDU

Jandarma ve AFAD ekiplerinin, yanan evin enkazında yaptığı aramalarda çocuk kafatası ve kemikleri bulundu. Ev sahibi Fazıl Çataloğlu\'nun torunu Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemikler, delil torbalarına konularak enkazdan çıkarıldı. Enkazda, cumhuriyet savcısı nezaretinde arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, ellerindeki kazma ve küreklerle diğer 4 kişiye ait iz arıyor. Öte yandan Fazıl Çataloğlu\'nun, orman yolunda terk edilmiş bulunan traktöründe ve çevresinde de incelemeler sürüyor.
TRAKTÖR BULUNDU
Kayıp olan 5 kişilik Çataloğlu ailesi ile ilgili yanan evin enkazında ve çevrede ormanlık bölgelerde aramalar sürerken, kayıp traktöre ulaşıldı. Fazıl Çataloğlu\'na ait traktör, evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Elmayakası köyü mevkisinde, ana yoldan yaklaşık 20-25 metre içeride orman yolunda terk edilmiş bulundu. Arkasında römorku da bulunan traktörün etrafına güvenlik şeridi çekildi. İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, traktörde ve çevresinde inceleme yaptı. İlk incelemede kayıp ailenin izine rastlanmadı. İncelemeler sürüyor.

DEDE İLE TORUN GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada kayıp dede ile torunun  2 hafta önce bir akaryakıt istasyonundan otomobillerine  yakıt alırken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Görüntü Dökümü: 
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-Dede ile torunun akaryakıt istasyonunda görüntüsü
-Genel ve detay 

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN-Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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