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DHA YURT - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Elimize ulaşan resmi bir tebligat yok

HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin, "Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok" dedi

20 Ocak 2019 21:09

HATAY Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kendisi hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmasına ilişkin, \"Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok\" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep\'te seçim güvenliği ile ilgili toplantıda yaptığı konuşmada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Lütfü Savaş, Soylu\'nun bu sözlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada, soruşturma başlatıldığını basından öğrendiğini belirterek, \"Şu an elimize ulaşan resmi bir tebligat yok\" diye konuştu.
Haber: Hüseyin BOZOK / HATAY,(DHA)

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