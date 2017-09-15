DHA YURT: GELİBOLU ŞEHİTLİĞİ'NDE ORMAN YANGIN

ÇANAKKALE Savaşları\'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği yakınında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği\'nin yakınındaki ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, ilk müdahale Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü\'nün ekiplerince yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir yangın helikopteri de bölgeye sevk edildi. Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü\'ndeki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği ile dağdaki \'Dur Yolcu\' yazısının arasında kalan ormanlık alanda devam eden yangında, yükselen dumanlar Çanakkale merkezindeki pek çok noktadan görüldü. Ekiplerin, askeri alana da yakın olan orman yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan ormanlık alandan yükselen dumanlardan görüntü

-Yangına havadan müdahale edilmesinden görüntü

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)