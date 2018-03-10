DHA YURT-  ERDOĞAN: KOMUTA KADEMESİ SEFER GÖREV EMRİ GELSİNLER DEDİKLERİ ZAMAN ÖNCE BEN SONRA DA SİZ BERABER GİDECEĞİZ (2)

\"İNŞALLAH AFRİN\'E GİRDİK GİRİYORUZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi\'nde konuştu. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"Şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 213 oldu. Mehmetçiğimiz ilerliyor. İnşallah Afrin\'e girdik giriyoruz. Kahraman evlatlarımız, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nda destan yazıyorlar\" dedi.

\"EĞER YANLIŞ BAKARLARSA, O ZAMAN İKİ PARMAĞIMIZ BUNLARIN İKİ GÖZÜNDE OLUR\"

Erdoğan, \"Kimse bize, yan yapmasın, yanlış bakmasın. Eğer yanlış bakarlarsa, o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur. Bunu da iyi bilecekler. Bunlar zannettiler ki; PYD, YPG biz en doğudan başlayıp en batıya ilerleyelim Türkiye sadece seyreder, laf eder. O senin dediğin Türkiye, eskide kaldı bugün başka bir Türkiye var\" dedi.

\"AFRİN\'İ ELE GEÇİRMEK 3 GÜNLÜK İŞTİ 3 GÜNLÜK\"

Erdoğan, \"Suriye\'de teröristler ve ve kimi ülkeler gibi vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak, Afrin\'i ele geçirmek 3 günlük işti 3 günlük. Ama biz çok hassasız. Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. Amacımıza ulaştıktan sonra sınır güvenliğini sağlayarak topraklarımıza döneceğiz\" dedi.

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DHA YURT- MERSİN

